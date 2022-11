Il visore VR di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, PlayStation VR2, sarà disponibile il 22 febbraio 2023, con un prezzo iniziale di 599,99 euro. Il copricapo VR stesso, così come un paio di controller PS VR2 Sense e cuffie stereo, sono inclusi nella confezione. Il visore PlayStation VR2 è compatibile solo con PlayStation 5 e non funziona con i titoli PlayStation VR originali.

I preordini per la combo PlayStation VR2 saranno disponibili il 15 novembre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, prima tramite il negozio online di PlayStation. I clienti possono iniziare a registrarsi per un posto di preordine mercoledì.

PlayStation VR2 costerà 599 euro

I clienti che risiedono al di fuori dei suddetti paesi e regioni possono preordinare PlayStation VR2 dai negozi partecipanti. Il visore PlayStation VR2 costa molto di più del sistema PlayStation 5 stesso. Sony ha aumentato i prezzi di entrambi i modelli PS5 in alcuni territori. Anche Meta ha recentemente aumentato il prezzo dei suoi visori Meta Quest 2 VR, che ora costano 399,99 euro per la variante da 128 GB e 499,99 euro per il modello da 256 GB.

Sony offre anche un pacchetto che include Horizon VR, derivato da Horizon Call of the Mountain, a $ 599,99 (€ 649,99/£ 569,99) e una stazione di ricarica per controller Sense a 49,99 euro oltre all’edizione standard di PlayStation VR2. Il copricapo PS VR2 di Sony, introdotto a gennaio, è dotato di eye-tracking, rilevamento della telecamera inside-out (non è necessaria una PlayStation Camera), un motore che fornisce input tattili dal visore stesso, un display 4K HDR con una risoluzione di 2000×2040 per eye e una connessione a cavo singolo alla PS5.

Il primo visore PlayStation VR di Sony, compatibile con PlayStation 4, è stato rilasciato nell’ottobre 2016 per 399,99 euro.