I ricercatori di sicurezza hanno scoperto un gruppo di quattro nuove app Android dannose che sono riuscite a superare le difese di Google e finire sul Play Store.

Secondo quanto riportato da BleepingComputer e scoperto da Malwarebytes, le app dannose in questione mostrano annunci invadenti e fastidiosi pop-up ma possono anche infettare il tuo smartphone Android.

Anche se queste quattro app dannose hanno recensioni meno che favorevoli sul Play Store, sono state comunque scaricate più di 1 milione di volte. Se vuoi stare al sicuro da app pessime come queste, dovresti sempre leggere le loro recensioni prima di mettere a repentaglio la sicurezza del tuo smartphone e dei tuoi dati.

Al momento, tutte le app elencate di seguito sono ancora disponibili per il download sul Play Store nonostante il gruppo di sviluppatori si sia trovato nei guai per aver distribuito adware sull’app store ufficiale di Google due volte in passato.

Sotto la lista delle app incriminate

Nathan Collier di Malwarebytes ha fornito ulteriori informazioni sulla questione in un post sul blog, dicendo: “È deludente che il gruppo di sviluppatori sia rimasto sul Google Play Store dopo aver rilasciato app dannose in passato. Non è chiaro se le versioni dannose precedenti precedenti al 19 gennaio 2022 (versioni 2.2 e precedenti) siano mai state rilevate da Google Play. Poiché la versione 2.3 era pulita, e sembra probabile che gli sviluppatori siano stati scoperti e abbiano caricato una versione pulita“.

Se hai installato una di queste app sul tuo smartphone o tablet Android, dovresti eliminarle immediatamente per evitare di vedere annunci intrusivi o, peggio ancora, che i tuoi dispositivi siano infettati da malware.

Ecco la lista delle app incriminate: