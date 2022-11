Il prossimo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 5 accoglierà tante novità. Pur essendo ancora molto lontano dal lancio, parte di quelli che saranno gli aggiornamenti in arrivo sono stati anticipati dal portale The Elec.

La fonte ritiene che l’azienda seguirà la strategia già applicata sulla serie Galaxy S22 procedendo così con l’inserimento di uno spazio interamente dedicato alla S Pen, ma non è tutto.

Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà uno slot per la S Pen e sarà molto leggero!

La soluzione alla quale Samsung ricorrerà per far spazio alla sua S Pen non è ancora chiara. Lo smartphone avrà un display particolarmente ampio e si distinguerà per la sua leggerezza. Inoltre, sarà il primo pieghevole dell’azienda sudcoreana a dedicare un alloggiamento all’apprezzatissima penna.

Fino ad ora gli utenti hanno dovuto far ricorso a un’apposita cover nella quale posizionare la S Pen quando non in utilizzo. Il nuovo pieghevole potrebbe però permettere di evitarne l’acquisto garantendo uno spazio nella quale posizionare lo stilo.

Non è ancora noto il modo nel quale Samsung recupererà lo spazio necessario e alcune voci ritengono che la novità potrebbe avere tra le sue conseguenze la riduzione della dimensione della batteria. Un altro intoppo al quale l’azienda dovrà trovare rimedio sarà l’ispessimento complessivo dello smartphone che potrebbe essere causato proprio dalla S Pen.

Samsung potrebbe non limitarsi ad aggiornare il design del suo dispositivo pieghevole. Secondo la fonte, il Galaxy Z Fold 5 accoglierà anche dei nuovi sensori fotografici ma non vi è alcun riferimento alle loro specifiche.