Il colosso cinese Huawei è tornato a farsi sentire nel settore smartphone, nonostante le limitazioni commerciali da rispettare in relazione al ban ricevuto dal governo statunitense, e presenta un nuovo pieghevole.

Stiamo parlando del nuovo Huawei Pocket S, quello che sembra il successore naturale del P50 Pocket lanciato lo scorso anno e che abbiamo conosciuto nel dettaglio nella nostra recensione. Andiamo quindi a vedere ciò che sappiamo della sua scheda tecnica.

Huawei Pocket S ufficiale in Cina

Il nuovo smartphone, ufficiale nel territorio cinese, monta un display interno da 6.9 pollici FHD+ OLED con refresh rate a 120Hz, 300Hz touch sampling rate ed uno schermo esterno da 1.04 pollici OLED. Processore integrato Qualcomm Snapdragon Octa Core 778G 4G con Adreno 642L e 8/12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di memoria interna.

Il sistema operativo pre installato sarà Hongmeng 3.0 di HarmonyOS, la fotocamera posteriore ospiterà due sensori rispettivamente di 40 megapixel il principale e 13 megapixel il grandangolo. La fotocamera anteriore sarà invece di 10.7 megapixel. Non mancherà, a livello di connettività, il Dual 5G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1). Completerà il tutto una batteria da 4.000 mAh con Huawei SuperCharge a 40W.

Insomma, il nuovo Huawei Pocket S sembra molto simile al suo predecessore, eccetto per alcuni dowgrade che riguardano il processore e la rimozione del terzo sensore fotografico per la fotocamera posteriore. Il nuovo smartphone arriva ufficialmente per il mercato cinese nelle colorazioni Argento gelo, verde menta, oro primula, rosa sakura, blu cristallo ghiaccio, nero ossidiana. Il prezzo corrisponde a circa 840 euro. Staremo a vedere se Huawei intenderà lanciarlo anche nei mercati europei e in Italia.