Il team che si occupa di Gmail si sta impegnando parecchio per quanto riguarda un importante aggiornamento che potrebbe cambiare l’esperienza con l’app di posta elettronica. A quanto pare, Google vuole inserire una funzione che permette ai propri utenti di poter effettuare il tracciamento delle proprie spedizioni.

Si tratta di una feature molto utile che ha suscitato interesse diffuso, insieme all’aggiornamento relativo ai risultati di ricerca Google. Ciò mette in risalto il lavoro davvero lodevole del colosso di Mountain View, che sta cercando di perfezionare il suo personale sistema di post elettronica.

Gmail: ecco come ti riuscirà a tornare utile questa nuova funzione

Secondo quanto riferito, questa nuova feature consentirà a tutti gli utenti di tenere traccia delle proprie spedizioni, in modo molto semplice, rapido e soprattutto preciso. Infatti, non ci sarà bisogno di lasciare l’applicazione per recarsi sul browser di cui ci serviamo.

Sostanzialmente, è possibile monitorare il tragitto del nostro pacco direttamente dal messaggio che spunterà nella nostra casella Gmail. In questo modo, il processo risulterà decisamente più veloce.

Già nelle prossime settimane la nuova funzione troverà disponibilità negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’Europa e il resto del mondo, invece, non è ancora chiaro quando arriverà la nuova funzione. Non è escluso che questo aggiornamento arriverà prima delle feste di Natale, periodo in cui si fanno indiscutibilmente più acquisti, specialmente online.

Dunque, possiamo dire addio a strani link o tempi d’arrivo del tutto incerti. Tramite questa nuova tattica, Google si assicura che Gmail diventi ancor più di prima un autentica bussola per gli utenti nel momento in cui hanno bisogno di tenere traccia della loro spedizione. Così facendo, Big G rende automaticamente l’app ancora più multi-purpose.

Ma Google pone l’attenzione anche altrove

Big G non vuole solamente cambiare la sua personale posta elettronica, ma ha deciso di innovare anche altri settori. Infatti, sta lavorando intensamente ad una nuovissima intelligenza artificiale, la quale andrà ad includere più di 1.000 lingue, favorendo l’inclusione e non solo. Inoltre, sta anche lavorando per ridisegnare YouTube, che pare voglia somigliare sempre più a TikTok, cercando però di prendersi il primato dei contenuti audiovisivi brevi.