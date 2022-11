Eurospin è fenomenale: tecnologia al 70% di sconto, distrutta Unieuro

Ancora una volta si parla di come risparmiare per fare la spesa, con i grandi magazzini che stanno ampliando i prodotti al loro interno. Tra gli scaffali di un negozio come Eurospin è infatti possibile trovare non solo la merce a cui tutti sono da sempre abituati e quindi alimentari e tantissimi prodotti per la casa, ma anche qualche prodotto di elettronica. Risulta quindi questa è una particolare in flessione da parte di tutti i brand che si occupano di questo sul territorio italiano, i quali cercano di venire incontro ai cittadini in un periodo di crisi con prezzi particolarmente accessibili.

Eurospin: la spesa intelligente diventa anche molto vantaggiosa, i prezzi sono tanto più bassi rispetto alla concorrenza nell’ultimo volantino

Non è mai stato un mistero che i prezzi nel volantino di Eurospin fossero molto più vantaggiosi rispetto a quelli proposti dalla concorrenza. In questo caso si ha un ulteriore prova, la quale viene dimostrata con questi articoli che vengono proposti in basso. Ricordiamo che molti dei prezzi attualmente disponibili sono validi anche online, quindi sul sito ufficiale di Eurospin.

Sono due principalmente gli articoli in sconto sul volantino di euro spin. Il primo riguarda una Smart TV di Telefunken, la quale viene proposta con 32″ di ampiezza e Android come sistema operativo al prezzo di 189,99 €. Non mancano poi tante altre soluzioni, anche se l’occhio dei più attenti cadrà di sicuro su un articolo in particolare. Stiamo parlando dell’asciugatrice proposta da Hoover, la quale offre 10 kg di capienza è un prezzo di 449 €.