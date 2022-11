Il principale stabilimento di Zhengzhou del partner di Apple, Foxconn, che impiega circa 200.000 persone, è stato colpito dai rigorosi cordoli dopo un‘epidemia in fabbrica. Ciò ha portato la città di circa 10 milioni di persone a bloccare la distribuzione.

Non è chiaro quanti casi di virus siano stati identificati, ma l’epidemia ha costretto il personale a chiudersi sul posto di lavoro, il che, secondo quanto riferito, ha causato disordini e persino portato alcuni dipendenti a fuggire saltando una recinzione fuori dall’impianto.

Foxconn sta lavorando per aumentare la produzione di ‌iPhone‌ in un’altra fabbrica nella città di Shenzhen per compensare la carenza, ha detto a Reuters una persona con conoscenza diretta della questione. Una seconda persona a conoscenza della situazione ha detto che molti lavoratori sono rimasti nello stabilimento di Zhengzhou e che la produzione continuava.

Una situazione disperata

La scorsa settimana, Foxconn ha annunciato che avrebbe limitato il catering presso lo stabilimento di Zhengzhou richiedendo ai lavoratori di consumare i pasti nelle loro stanze. Allo stesso tempo, l’azienda taiwanese ha affermato che stava mantenendo la normale produzione poiché ha accelerato l’assemblaggio di iPhone 14 prima dell’intenso periodo delle vacanze.

Le località in Cina continuano a fare i conti con la rigida politica zero-COVID del presidente Xi Jinping, che impone misure rigorose tra cui test regolari e restrizioni di viaggio a blocchi su vasta scala.

Le fabbriche di solito sono in grado di continuare a operare in un sistema a “circuito chiuso” in cui il personale vive e lavora in loco, ma le disposizioni hanno causato vari problemi, inclusi i lavoratori che hanno espresso rabbia sui social media per il trattamento e le condizioni di vita.