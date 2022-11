Secondo un tweet del nuovo CEO di Twitter Elon Musk, Twitter Blue ora costerà agli utenti 8 dollari al mese per chi ha il marchio verificato. Musk ha anche informato gli utenti di altri paesi che il prezzo che vedono verrà adattato alla loro posizione geografica.

Elon ha anche elencato alcuni nuovi vantaggi che i membri del nuovo Twitter Blue riceveranno pagando l’abbonamento. Gli utenti avranno la priorità nelle risposte, nelle menzioni e nelle ricerche. Questo è stato visto come un modo per sconfiggere sia lo spamming che le truffe sulla piattaforma, qualcosa di cui il nuovo CEO è stato molto esplicito.

I membri di Twitter Blue nell’ambito di questo nuovo piano acquisiranno la possibilità di pubblicare video e clip audio più lunghi e vedranno anche la metà degli annunci sulla piattaforma.

Una questione di principio

Elon Musk è anche interessato a offrire una scrociatoia per gli editori disposti a lavorare con Twitter.

Per alcuni Twitter Blue non vale il prezzo d’acquisto, ma queste nuove aggiunte potrebbero probabilmente rafforzare il servizio. Il nuovo CEO di Twitter vede questa nuova integrazione come un modo per ottenere un flusso di entrate che non dipenda troppo dagli annunci.

Proprio per questo si è parlato molto del fatto che molti personaggi pubblici ora dovranno pagare per avere l’ambito segno di spunta verificato su Twitter. I primi leaks parlavano di 20 dollari al mese, ma vedere che il prezzo è stato ridimensionato ha tranquillizzato molte persone, anche se molti ne fanno una questione di principio.

E mettendo da parte Twitter Blue, molti si chiedono se Elon Musk ha ancora intenzione di trasformare l’app in una sorta di TikTok, a seguito della rinascita dei Vine.