Conad è folle a novembre: nuovi prezzi al 70% con la tecnologia quasi gratis

Conad è uno dei principali marchi in Italia per quanto riguarda i supermercati, ma ultimamente non dovrà essere inteso solo come posto in cui acquistare beni di prima necessità. Conad infatti non si sta limitando a vendere solo alimentari e tutto ciò che ruota intorno a quel mondo lì, ma anche oggetti di elettronica. Inoltre si capisce fin da subito come i prezzi siano migliori rispetto alla concorrenza, con la qualità che ovviamente non viene mai a mancare.

L’obiettivo questa volta sarà battere la concorrenza senza alcun tipo di riserva. Infatti i prezzi di Conad visti oggi sono del tutto nuovi sul mercato italiano come possono testimoniare anche i clienti.

Conad: questa volta i prezzi sono i migliori di sempre e non solo sugli alimentari, c’è anche l’elettronica di consumo

Non servirebbe alcun tipo di presentazione per Conad, azienda che ha sempre badato al benessere del suo cliente. Pure questa volta infatti i prezzi sono particolarmente bassi così come la qualità particolarmente spiccata. Allo stesso tempo, come potete notare in basso, non ci sono solo alimentari all’interno della lista proposta dal celebre supermercato ma anche qualcosa di più. Molti di questi acquisti potranno essere perfezionati anche online, ovviamente nel caso dei prodotti non alimentari.

Sono presenti tantissimi articoli come un forno a microonde di Samsung da 109 € che propone una potenza di 800 W e 23 litri di capienza.

A seguire elenco anche la proposta smartphone da parte di Xiaomi con il suo Redmi 9C, a soli 99,90 euro con due anni di garanzia.