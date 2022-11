Lo sviluppatore del gioco, Treyarch Studios, ha rivelato che la modalità Classificata sarà aggiunta a Call of Duty: Modern Warfare II ad un certo punto nel 2023, ma la data esatta non è stata rivelata.Lo sviluppatore ha verificato che ci saranno diverse modalità competitive e divisioni di abilità classificate disponibili nell’opzione Partita classificata, oltre all’opportunità di vedere la tua attuale valutazione delle abilità. Inoltre, Modern Warfare 2 avrà una classifica dei primi 250 e offrirà ai giocatori l’opportunità di competere per gli incentivi; le specifiche di queste ricompense non sono state divulgate.

Anche se non è ancora chiaro quali tipi di giochi saranno inclusi nella modalità Classificata o quando esattamente questa tanto richiesta funzionalità verrà implementata nel 2023, la community nel suo insieme sembra essere soddisfatta della notizia.

Call of Duty: Modern Warfare II includerà le partite classificate nel 2023

I giocatori di Modern Warfare II avranno anche accesso al Moshpit di Call of Duty League quando la Stagione 1 di Call of Duty League inizierà il 16 novembre. Activision fornirà ulteriori informazioni su questo argomento prima del rilascio di CDL. Questa playlist competitiva conterrà probabilmente oggetti e armi che non possono essere utilizzati, esattamente come nei campionati professionistici.

Activision ha annunciato che interromperà la modalità Classificata per i giochi Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Vanguard nel mese di novembre. L’azienda ha verificato che i giocatori di entrambi i giochi avranno ancora la possibilità di riscuotere incentivi fino al 22 novembre.

Non è ancora noto quanto precisamente l’inclusione della modalità Classificata varierà dai tipi di gioco base già presenti in Modern Warfare II per quanto riguarda il processo di abbinamento. L’attuale versione di Modern Warfare II ha un sistema di abbinamento che dipende dal grado di competenza del giocatore. Questo sistema è progettato per connettere i giocatori con altri utenti che hanno un livello di abilità paragonabile al loro.

Questa funzione è stata oggetto di molte discussioni negli ultimi anni; quindi, è possibile che questo alla fine possa essere il gioco che allenta i requisiti di matchmaking per le modalità ordinarie aumentando allo stesso tempo la difficoltà della playlist classificata.v