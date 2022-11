Uno dei contenuti al cinema più attesi dell’ultimo decennio è senza alcun dubbio il sequel diretto di James Cameron di Avatar: stiamo parlando indubbiamente di Avatar: La Via dell’acqua, capitolo che come intuibile sarà dedicato ai mari di Pandora, lasciati completamente inesplorati nel primo film.

La pellicola si è lasciata attendere per oltre dieci anni, ora però accoglie una pesantissima eredità lasciata dal predecessore che in passato segno una volta nel mondo del cinema grazie ai propri effetti davvero all’infuori del comune e soprattutto ad una concezione di cinema molto più ampia rispetto agli standard del passato.

Dopo un lungo periodo di silenzio finalmente qualcosa si è mosso, è stato infatti rilasciato ufficialmente il trailer definitivo del film, vediamo cosa emerge dalle immagini.

La via dell’acqua e della guerra

Il trailer mette fin da subito le cose in chiaro sottolineando gli elementi principali che saranno protagonisti nel film, in primis l’acqua, i mari di Pandora con tutto ciò che li popola faranno da sfondo e da base portante al film, con un James Cameron da sempre ispirato dalle riprese sottomarine grazie anche alla sua vastissima esperienza.

Tra gli altri elementi sicuramente avranno un ruolo di rilievo i due protagonisti che abbiamo visto già in passato nel primo film e la loro famiglia che viene rivelata anche nel trailer, all’interno del quale si può vedere come sarà presente una nuova guerra da combattere, se ancora una volta contro gli umani non si sa.

Non rimane che attendere, la data è fissata al 14 Dicembre di quest’anno, quel giorno sarete travolti dalle onde del mare di Pandora.