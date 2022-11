In casa Apple crescono le preoccupazioni per quanto riguarda le vendita degli iPhone. Infatti, pare che le aspettative non siano state rispettate a pieno, secondo quanto emerso da un recente report che parla anche di un blocco delle assunzioni davvero molto ampio.

Inoltre, proprio a tal proposito, in base a ciò che è stato riportato da 9to5Mac e Business Insider, per via della crisi economica anche Apple sta incominciando a prendere parecchie precauzioni, più di quanto ci si aspettasse.

Di fatto, è già diverso tempo che si parla del rallentamento delle assunzioni ad Apple. Ora, però, pare siano emersi altri dettagli che vanno a spulciare ancora più nel dettaglio i prossimi piani dell’azienda statunitense di Cupertino.

Apple: quali saranno i prossimi piani della società?

Secondo alcune fonti, sembra che Apple abbia messo in stand by quasi tutte le assunzioni e non solo, pare anche che voglia mantenere questo modus operandi fino a settembre del 2023. Dunque, in soldoni, è stata tagliata una parte importante di budget per questa tipologia di attività. Tuttavia, si è ancora in fase di revisione.

Tramite un portavoce di Apple abbiamo avuto modo di apprendere più informazioni. Quest’ultimo ha dichiarato a Business Insider che l’azienda non ha bloccato del tutto le assunzioni, ma essendo che la situazione dal punto di vista economico è altamente negativa, l’azienda di Tim Cook sta “adottando un approccio molto deliberato in alcune parti del business“.

Il periodo non è favorevole per Apple, ma la situazione negativa non sta colpendo solo la famosa Mela.