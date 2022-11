Si parla nuovamente di crisi economica e tagli al budget delle grandi aziende tecnologiche, elementi che in questo difficile periodo sempre più spesso si accompagnano ad aumenti dei prezzi non solo dell’hardware ma anche dei servizi offerti agli utenti.

Questa volta è toccato anche al colosso Apple, che ha appena bloccato le assunzioni e diminuito il budget per nuove posizioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple blocca le assunzioni

Un recente report, che afferma di essere basato su più fonti interne di Apple, dice che la società ha deciso di tagliare drasticamente il budget per l’assunzione di personale, nonostante in tempi recenti lo stesso Tim Cook abbia voluto smentire questa deriva. In precedenza si diceva che Apple stesse riducendo le assunzioni, ma poi è emerso che ci sono stati dei tagli effettivi tra i dipendenti dell’azienda. A rompere le uova nel paniere è la testata Business Insider, la quale afferma di avere informazioni su conversazioni di “alto livello” all’interno di Apple, che mostrano un blocco consapevole delle assunzioni.

Ovviamente fino a prova contraria, tratta di un rumor che ha un’unica fonte, secondo il quale gira voce tra il personale di Apple che non ci saranno ulteriori assunzioni per molti mesi a venire, forse addirittura fino alla fine dell’anno fiscale di Apple, che si chiuderà nel settembre del 2023. Ciò va in netta controtendenza rispetto a quanto riportato nella pagina delle posizioni aperte in Apple, che presenta diverse richieste. Eppure, nonostante questa evidenza l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di non designare “nessun budget” per il reclutamento.

A questo punto Apple ha voluto dire nuovamente la sua sulla questione, e tramite un portavoce ha negato il contenuto dell’articolo ripetendo nuovamente quanto detto da Tim Cook in precedenza, ovvero: “Stiamo continuando ad assumere ma, dato il contesto economico, stiamo adottando un approccio molto deliberato in alcune parti del business. Siamo molto fiduciosi nel futuro di Apple e stiamo investendo a lungo termine. Vogliamo essere premurosi e prendere decisioni intelligenti che ci consentano di continuare ad alimentare l’innovazione a lungo termine“.