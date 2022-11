Apple ha integrato la realtà aumentata nei suoi dispositivi per anni, ma il prossimo grande prodotto dell’azienda sembra che salterà direttamente nel territorio di Meta, Microsoft, Magic Leap e altri arriverà probabilmente entro l’anno successivo. Ormai siamo al punto in cui ogni evento Apple sembra essere quello in cui potrebbe essere finalmente menzionato.

Ci aspettavamo di vedere il lancio di visori VR quest’anno, ma solo quello di Meta sembra che apparirà nel 2022. PlayStation VR 2 è stato posticipato fino al 2023 e il visore di Apple sembra che potrebbe seguire la stessa finestra di rilascio. La società non ha menzionato un visore nella sua più recente conferenza degli sviluppatori, ma c’erano molti indizi che suggerivano cosa potrebbe riservare il futuro.

L’evento di prodotto di settembre “Far Out” di Apple non includeva un headset VR, ma si è concentrato invece su prodotti come l’iPhone 14, iPhone 14 Pro e una nuova linea di modelli di Apple Watch: il Watch SE, Watch Series 8 e Watch Ultra.

Reality Pro in arrivo?

I nuove brevetti depositati mostrano che il nome “Reality” compare spesso: Reality One, Reality Pro e Reality Processor. Il framework software AR esistente di Apple per iOS si chiama RealityKit e rapporti precedenti suggerivano che “Reality OS” potrebbe essere il nome del nuovo ecosistema del visore.

L’auricolare sta in una fase di sviluppo da molto tempo. I rapporti circolano da diversi anni, inclusa una storia raccontata dall’ex caporedattore di CNET Shara Tibken nel 2018. Apple ha costruito per anni strumenti AR più avanzati nei suoi iPhone e iPad.