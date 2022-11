Amazon: super sorpresa per gli iscritti Prime, arriva un servizio in più gratis

Sono state tante ultimamente le novità che Amazon ha introdotto all’interno della sua piattaforma, accontentando alcuni utenti e indispettendone altri. Durante l’ultimo periodo infatti erano arrivate anche alcune notizie, le quali però dovrebbero essere liete per tutti, soprattutto per coloro che sono iscritti al programma Prime.

Negli Stati Uniti infatti la società americana aveva già annunciato di aver esteso il catalogo che contiene più di 100 milioni di brani appartenenti ad Amazon Music a tutti coloro che sottoscrivono annualmente o mensilmente Amazon Prime. A quanto pare ci sarebbero grandi novità anche per gli utenti che risiedono in Italia.

Amazon propone una grande novità: gli utenti iscritti al programma Prime potranno beneficiare anche di Amazon Music

Questa volta sembra essere tutto reale: Amazon ha deciso di mettere l’Italia sullo stesso piano degli Stati Uniti per quanto riguarda Amazon Music. L’estensione ufficiale di oltre 100 milioni di brani arriva anche per gli italiani che ogni anno si iscrivono ad Amazon Prime.

Sono tanti i vantaggi che le persone potranno quindi avere da questa situazione, avendo tanta musica senza pubblicità ma non solo i brani musicali. Questa volta dunque ecco un grande regalo, siete pronti ad usufruirne?