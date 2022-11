Tutte le persone sono in attesa di scoprire quelle che saranno le migliori offerte del periodo più atteso dell’anno, ovvero quello di fine novembre che porterà il Black Friday. Amazon ovviamente parteciperà in pompa magna e lo farà con tante offerte eccezionali che arriveranno solo per quel giorno.

Quando arriva il periodo di novembre inoltre tutti sanno che cambiano alcune politiche da parte del colosso, proprio come quella dei resi.

L’unico modo per scoprire tutte le offerte di Amazon ogni giorno risulta quello di stare sempre collegati al sito. Ovviamente nessuno può e proprio per questo nascono i canali Telegram. Ecco il nostro ufficiale con 61 mila utenti al suo interno che ogni giorno propone offerte di livello e tanti codici sconto. Clicca qui per accedere gratuitamente.

Amazon: è arrivato il periodo in cui i resi potranno essere effettuati anche durante il mese di gennaio 2023

All’interno delle note di Amazon e viene chiaramente evidenziato che per il periodo festivo del 2022 tutti gli acquisti che verranno finalizzati dall’1 novembre al 31 dicembre, potranno essere restituiti fino al 31 gennaio 2023. In poche parole non avrete più solo 30 giorni per effettuare il vostro reso, ma potrete arrivare addirittura a tre mesi.

È una sorta di abitudine da parte di Amazon proporre soluzioni del genere, visto che non si tratta del primo anno. Potrete quindi avere ancora una volta una soluzione di favore da parte del colosso che si dimostra superiore alla concorrenza anche nella gestione del suo pacchetto clienti. Non dovrete fare altro che scegliere quello che più vi occorre, come i regali di Natale. Proprio per questo, nel momento in cui il regalo non dovesse essere gradito, avrete più tempo per restituirlo.