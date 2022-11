Smartphone, radiazioni: ci sono alcuni modelli più pericolosi, ecco la lista

Tutti i dispositivi che all’interno hanno delle componenti elettroniche, soprattutto in grado di ricevere segnali, e mettono delle onde elettromagnetiche. Tutte le persone che in tasca hanno uno smartphone dovrebbero sapere che il loro telefono infatti emette delle radiazioni, anche se non particolarmente pericolose.

Proprio sulla scatola di ogni dispositivo mobile, o all’interno nel libretto delle istruzioni, sarà possibile trovare il coefficiente. Bisogna però chiarire alcuni aspetti, come ad esempio quello che nessuno smartphone può generare malattie con le sue radiazioni. Questo potrebbe invece a venire nel momento in cui qualche malato di mente decidesse di legare un dispositivo mobile alla propria testa 24 ore su 24, cosa che dubitiamo possa essere possibile.

Smartphone e radiazioni: bisogna stare molto attenti anche se non ci sono evidenze in merito a malattie sviluppate dall’uomo

Sono chiari dunque i risultati di alcuni studi che parlano di nessun problema: non ci sono collegamenti tra le malattie sviluppate dall’uomo e l’utilizzo dello smartphone. Allo stesso tempo tutti coloro che vogliono essere precisi, possono anche controllare i valori in merito al coefficiente SAR di ogni smartphone. Ce ne sono infatti alcuni che emettono meno radiazioni mentre altri modelli qualche onda elettromagnetica in più. Proprio per questo in basso c’è una lista che comprende i dispositivi che possiamo definire come più radioattivi.