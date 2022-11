Spotify per i musicisti è una delle piattaforme di streaming più popolare al mondo ed è una parte importante per fare carriera nel mondo della musica.

Secondo la società, oltre il 28% degli artisti che hanno guadagnato oltre 10.000 euro da Spotify nel 2020 e nel 2021 non sono stati seguti da nessuna casa discografica. La piattaforma di streaming stima che ci siano circa 65.000 artisti che hanno pubblicato almeno dieci brani e hanno almeno 10.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Quanto paga Spotify per streaming?

Un rapporto di Business Insider del 2020 ha rilevato che gli artisti guadagnano solo 0,0033 cent per ascolto.

Il servizio di streaming non paga per flusso, ma utilizza un sistema che paga gli artisti in base allo “streamshare“. Questo pagamento potrebbe variare a seconda di come la musica viene trasmessa in streaming o degli accordi con i concessori di licenza, afferma Spotify.

“Ogni mese, in ogni paese in cui operiamo, calcoliamo la quota di streaming sommando quante volte la musica posseduta o controllata da un particolare titolare dei diritti è stata trasmessa in streaming e dividendola per il numero totale di stream in quel mercato“, riferisce Spotify.

L’Unione dei musicisti e dei lavoratori alleati ha rilevato che gli artisti sono stati pagati in media poco più di mezzo centesimo per stream nel 2018 e meno di un terzo di centesimo nel 2020. Il tasso di retribuzione medio degli artisti è diminuito del 43% in due anni.

Per fare un esempio, Mackenzie Miller è una cantante di 22 anni con sede a Seattle. Il suo singolo “Peach Lemonade” ha guadagnato quasi 14.000 dollari nelle prime settimane dalla sua uscita, ma il suo stipendio è stato di appena 5 dollari.