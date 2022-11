Sony ha svelato ormai da diverse settimane il design del suo nuovo visore PlayStation VR 2. Ora però e senza troppi fronzoli, il colosso giapponese ha rivelato addirittura il prezzo di vendita e la data del lancio ufficiale di questo nuovo visore.

Sony rivela il prezzo ufficiale e la data del debutto di PlayStation VR 2

Abbiamo già avuto modo di conoscere design e caratteristiche del prossimo PlayStation VR 2. Tuttavia, senza troppi fronzoli il noto colosso del gaming Sony ha rivelato non solo il prezzo di vendita, ma anche la data ufficiale di uscita del suo nuovo visore per la realtà aumentata. In particolare, gli utenti dovranno prepararsi a spendere una bella cifra per questo prodotto tech.

Secondo quanto comunicato da Sony, il nuovo visore PlayStation VR 2 costerà praticamente quanto la nuova console da gaming, ovvero la PlayStation 5, però nella sua versione Standard Edition. Il prezzo è infatti di 599,99 euro e nella confezione saranno presenti il visore, due controller e lo stereo headset. Un prezzo piuttosto elevato per un prodotto di questo tipo, anche se comunque non troppo lontano da quello prescelto per gli altri mercati. Il prezzo in dollari, ad esempio, è di 549,99 dollari.

Oltre a questo, come già detto, l’azienda ha anche comunicato la data del debutto ufficiale del nuovo visore. Quest’ultimo, in particolare, sarà disponibile ufficialmente in tutti i negozi a partire dal prossimo 23 febbraio 2023. Per chi fosse interessato, ricordiamo che sarà disponibile un bundle comprendente il visore e una copia digitale del videogioco Horizon Call of The Mountain ad un prezzo di 649,99 euro.