L’intelligenza artificiale verrà utilizzata persino per tradurre manga e fumetti. Infatti, oltre a lavorare sulle newsletter, può aiutare a migliorare l’ortografia o tradurre i contenuti.

Infatti, data la natura dell’IA, è normale che questa tecnologia venga applicata a molti settori e formati diversi.

I “fondatori della piattaforma Sequencity hanno deciso di spingersi un po’ oltre nell’elaborazione di immagini e testi. Sequencity ha recentemente introdotto Geo Comix“, un software che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le immagini e semplificare il lavoro di editori, letterati e traduttori.

Geo Comix è un’IA che serve professionisti specializzati nella traduzione di manga, fumetti, fumetti, Webtoon, ecc. La forma del disegno non ha importanza, ciò che conta è come funziona.

Geo, l’intelligenza artificiale in grado di tradurre illustrazioni ed elementi tipografici, nasce presso Geo Comix Actianluna in Francia. È stato sviluppato nell’arco di diversi anni dall’azienda, in collaborazione con l’Università di La Rochelle.

Come sottolinea idboox.com, questa IA “può rilevare e analizzare tutti gli elementi presenti sui fumetti: scatole, personaggi, bolle, testi tipografici o scritti a mano”. L’intelligenza artificiale di Geo, unita a un’interfaccia sofisticata, mira a ridurre del 30% l’intervento umano nella traduzione di un fumetto.

In concreto, come funziona l’intelligenza artificiale di Geo?

In primo luogo, l’IA trascrive i testi presenti nelle nuvolette. Grazie alla trascrizione e allo zoom automatico, il traduttore si concentra su ciò che deve tradurre.

Allo stesso tempo, sulla piattaforma Geo Comix, revisori, traduttori ed editori possono commentare le traduzioni, aggiungere annotazioni e informazioni aggiuntive. I testi tradotti da Geo vengono automaticamente esportati e riposizionati nelle aree corrispondenti, come file PSD o su InDesign.