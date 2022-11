MediaWorld è esagerata: prezzi al 90% di sconto solo oggi, distrutta Unieuro

Sono arrivati i periodi più caldi dell’anno per quanto riguarda l’acquisto della merce all’interno dei grandi magazzini. Non stiamo parlando solo di alimentari e di tutto quello che concerne la prima necessità all’interno di un ambiente domestico, ma anche tutte quelle cose che riguardano il mondo dell’elettronica. Se state cercando un nuovo smartphone, un computer, una televisione o magari degli elettrodomestici che possono fare al caso vostro, potrebbe essere questo il momento più propizio.

MediaWorld ad esempio è stata in grado di lanciare un volantino che sta facendo il giro d’Italia. Le persone hanno infatti capito quanto sia interessante spendere all’interno dei negozi fisici, beccandosi sconti davvero clamorosi che riguardano qualsiasi tipo di dispositivo. Il colosso in questo caso con il suo ultimo catalogo mette in mostra prezzi clamorosi sia per quanto riguarda gli smartphone che per quanto riguarda qualsiasi altro articolo di sua competenza. Risparmiare sarà quindi molto facile, forse come mai prima d’ora, grazie alle tante formule che MediaWorld mette a disposizione.

MediaWorld batte clamorosamente tutti gli altri grandi magazzini: l’ultimo volantino propone sconti clamorosi sulla merce

Innanzitutto potrete scoprire alcuni dispositivi di casa Samsung in grande offerta. Ecco il Galaxy S22 Ultra 5G nella versione da 256GB a soli 999 euro.

Segue poi anche una proposta da parte della diretta concorrente Apple: ecco il nuovo iPhone 14 da 128 giga a 979 euro. Ovviamente potrete scoprire anche altri accessori molto interessanti come cuffie, smartwatch e molto altro ancora. Tutto sarà con due anni di garanzia, quindi per qualsiasi problema non avrete alcun tipo di trafila da fare.