L’operatore francese Iliad starebbe pensando di spegnere parzialmente alcune reti mobile nelle ore notturne, per cercare di risparmiare sui consumi energetici, visto gli sprechi.

A comunicarlo è stato proprio Benedetto Levi nel corso di un’intervista rilasciata ad Italpress. Come appena detto i motivi sono la volontà di ridurre i consumi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad spegnerà alcune reti mobile durante la notte

L’operatore in questione ha già attuato questa strategia in Francia per combattere il rincaro energetico mondiale. Nel paese transalpino, le bande di frequenza 2.100 MHz (rete 4G e 3G) e 3,5 GHz (rete 5G) vengono spente parzialmente negli orari notturni.

L’obiettivo di Iliad è, come già detto, quello di minimizzare il consumo delle reti negli orari in cui sono presenti meno utenti ma allo stesso tempo sfruttare le proprie tecnologie per riaccendere automaticamente le celle spente nel caso la domanda di rete dovesse aumentare improvvisamente.

Questa non è l’unica proposta lanciata da Iliad per incentivare il risparmio energetico. L’operatore ha infatti progettato il router iliadbox con una funzione che permette di spegnere automaticamente la rete WiFi negli orari notturni o quando non la si utilizza, attraverso l’app iliadbox connect.