Huawei Mate 50 Pro: la nuova fotocamera non ha rivali

Se prima gli iPhone erano i primi in assoluto fotograficamente parlando, ora il loro posto è stato occupato dal Huawei Mate 50 Pro. Possiamo dirlo forte, nessun altro smartphone ad oggi ha le sue prestazioni.

Huawei Mate 50 Pro: i pro e i contro del dispositivo

Huawei Mate 50 Pro eccelle in ogni campo ed è ottimo sia per foto che per video in tutte le condizioni di luce. Questo grazie a un mix hardware-software equilibrato che può contare anche sulla soluzione proprietaria XMAGE strutturata su NPU HiSilicon (non più ISP Snapdragon) e sul sistema di apertura variabile che garantisce la profondità di campo.

Fotograficamente parlando, il suo effetto bokeh è al pari di una reflex, con bordi dei ritratti super precisi. Inoltre mette egregiamente a fuoco tutti i soggetti laddove si effettuerà una foto di gruppo. Esposizione e gamma dinamica permettono di cogliere ottimi dettagli sia nelle aree illuminate sia in quelle d’ombra. Quanto allo zoom del nuovo modello Huawei, questo è dotato di sensori ed algoritmi che vanno a lavorare sull’ultra grandangolare e sul teleobiettivo (luce scarsa inclusa).

Se state pensate di acquistarlo, è giusto che voi sappiate anche questo:

I punti di forza

Immagini perfette in qualsiasi condizione di luce , anche al buio;

, anche al buio; Apertura variabile;

variabile; Ottica ultrawide di alto profilo;

di alto profilo; Zoom eccellente;

eccellente; Riprese video in esterna e in interna fantastiche.

I contro

Lo shutter non è rapidissimo in condizioni non ottimali;

non è rapidissimo in condizioni non ottimali; L’immagine di anteprima a volte ha un look lievemente diverso da quello della foto finale;

da quello della foto finale; Non c’è il 5G.

Insomma, se amate la fotografia questo è lo smartphone che fa al caso vostro.