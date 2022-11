Expert è senza pietà: Amazon distrutta con prezzi al 70% di sconto solo oggi

Questa volta a scendere in campo per quanto riguarda il mondo dell’elettronica ma non solo ci pensa uno dei colossi migliori di sempre. Si tratta di Expert, azienda che non nasconde mai la sua volontà di primeggiare proponendo dei prezzi eccezionali sulla merce. Il catalogo dell’ultimo periodo avrebbe mostrato prezzi fuori dal comune, soprattutto nel mondo dei dispositivi mobili.

Effettuare un qualsiasi acquisto che riguardi elettronica, o magari elettrodomestici per la casa, potrà essere molto più semplice e soprattutto meno costoso nell’ultimo periodo. L’ultimo volantino lanciato dall’azienda mette in mostra prezzi mai visti prima, i quali battono nettamente la concorrenza che non potrà fare nulla per rilanciare. I minimi storici sono stati infatti raggiunti, con tutta la merce che viene proposta anche al 40% di sconto.

Expert mostra tutta la sua esperienza nel settore promuovendo sconti clamorosi: ecco cosa potete avere

Proprio qui in basso ci sono alcuni esempi di quanto MediaWorld possa influire sul vostro risparmio se avete bisogno di acquistare un dispositivo elettronico. Effettivamente il volantino mette in mostra prezzi clamorosi, i quali si accompagnano a soluzioni di primo livello. Potrete anche infatti effettuare dei finanziamenti sfruttando tassi allo 0%, ma anche avere una garanzia pari a due anni su tutta la merce.

In primo luogo è possibile notare un Samsung Galaxy A53, il quale viene offerto nella sua versione da 256 giga a 399,90 €. Incluso nel prezzo anche un carica batterie da 25 W.

A seguire, nella stessa pagina, ecco un Lenovo Ideapad 3, Computer portatile di alto livello che include al suo interno 8 giga di RAM, 256 giga di memoria interna è un processore Intel Core i3 di 10^ generazione. Il prezzo è di 329€.