Comet distrugge Unieuro: solo oggi quasi gratis smartphone e PC, prezzi al 70%

Risparmiare ultimamente potrebbe essere una di quelle parole d’ordine da non biasimare visto il periodo attraversato dagli italiani. Le persone stanno provando di tutto pur di arrivare a fine mese nel migliore dei modi, senza esaurire tutte le risorse a propria disposizione. Per tale motivazione anche gli acquisti di rito potrebbero diventare un vero problema, soprattutto da quando l’energia elettrica è diventata cara come l’oro.

Allo stesso tempo bisogna talvolta effettuare qualche acquisto anche all’interno di quei grandi magazzini che trattano il mondo dell’elettronica. Comet ad esempio permette alle persone di risparmiare tantissimo all’interno dei suoi Store, quelli posizionati sul territorio italiano.

Comet batte nettamente la concorrenza con clamorosi sconti all’interno del suo ultimo volantino: ecco tutti i dettagli

Proprio qui sotto potete trovare solo alcuni di quelli che sono i prezzi dell’ultimo volantino lanciato a novembre da Comet. Come potete vedere i prezzi sono particolarmente bassi in tutte le categorie, con tante possibilità di finanziamento. Inoltre non c’è problema per quanto riguarda la garanzia: tutti gli acquisti effettuati all’interno di un qualsiasi Store o anche sul portale online, potranno godere di due anni di garanzia.

State cercando un nuovo iPhone 14? All’interno del volantino di come ci sono tutti i prezzi ufficiali ma soprattutto le soluzioni di finanziamento. Anche Xiaomi propone tutti i suoi dispositivi migliori a partire da 159 € fino ad arrivare a 899 €.

Se state cercando poi un vero top di gamma a prezzo più basso del solito, ecco un Samsung Galaxy S22 a 699 euro. Sempre Samsung puoi propone una delle sue Smart TV, una Crystal UHD da 55 pollici a 389 euro.