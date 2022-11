Le bollette del gas per ottobre in Italia saranno più costose ma non subiranno il tanto temuto aumento.

Il costo della bolletta si alzerà in media del 5% e non del 70% come previsto un mese fa. Lo riporta Nomisma Energia nella sua ultima analisi. Ma l’allarme di Confcommercio sull’elettricità fa tremare le attività, infatti: hotel, bar, ristoranti e negozi di alimentari in Italia avranno una spesa elettrica media superiore del 27 per cento rispetto alle imprese spagnole e addirittura di quasi il 70 per cento rispetto alle imprese francesi.

Il dato, prosegue l’analisi, è tanto più significativo se si considerano le risorse complessive stanziate dai singoli Paesi nel 2022 per far fronte al rincaro dell’energia con l’Italia al primo posto con quasi 60 miliardi, quasi il doppio di quanto stanziato dalla Spagna.

Previsioni per i prossimi anni

I futures sul gas in Europa hanno chiuso le contrattazioni oggi, 2 novembre 2022, con un aumento di quasi il 17%, a 1.386,5 dollari per mille metri cubi, secondo la borsa ICE di Londra.

I futures di dicembre più vicini (secondo l’indice del più grande hub europeo TTF) hanno iniziato a negoziare in rosso, vicino alla soglia di 1185,4 dollari per mille metri cubi (-0,3%). Ma poi le quotazioni hanno iniziato a crescere e prima di chiudere hanno raggiunto il picco: 1386,5 dollari (+16,6%).

Le prospettive del mercato petrolifero per i prossimi dieci anni saranno sicuramente riviste, poiché l’economia cinese continua a rallentare e la produzione di petrolio è in crescita. È stato inoltre sottolineato che non va trascurato anche il Medio Oriente: Iran, Arabia Saudita e Stati Uniti continuano a scontrarsi.

In precedenza, gli analisti avevano affermato che nel 2022 il tasso di cambio rimarrà relativamente stabile.