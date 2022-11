Attualmente Audi sta facendo qualcosa di straordinario con le sue auto, le quali sono tra le più vendute all’interno di tutti i segmenti o quasi. Secondo quanto riportato proprio ultimamente dei canali ufficiali del colosso tedesco, sarebbero arrivate delle grandi novità soprattutto sui modelli S delle Audi A5 ed A4. Si tratterebbe di nuovi accorgimenti che andrebbero a rendere il look di queste auto molto più sportivo. Stiamo parlando dei pacchetti Black Edition e Black Edition Pro, i quali vanno dunque ad impreziosire il già super aggressivo design del Audi S5 ed S4.

Tutti questi nuovi pacchetti estetici saranno disponibili in Italia per gli utenti nel primo trimestre del 2023, quindi non appena comincerà il nuovo anno.

Audi S5 ed S4: Ecco tutti i dettagli dei nuovi pacchetti Black Edition

Da chiarire che ci sono molti più modelli di quanti la gente possa credere ad essere interessati da queste modifiche estetiche da parte di Audi. I nuovi pacchetti Black Edition arrivano per i modelli Audi S4 TDI, Audi S4 Avant TDI, Audi S5 Coupé TDI, Audi S5 Sportback TDI e Audi S5 Cabriolet TFSI.

Tutte queste auto, tranne l’Audi S5 Carbriolet, sono dotate di un motore V6 3.0 TDI da 341 Cavalli.

I dettagli del nuovo pacchetto sono chiaramente in nero lucido e vanno ad interessare la griglia le prese d’aria laterali ma anche l’estrattore. Anche il logo viene colorato di nero, così come le calotte degli specchietti retrovisori esterni e i listelli sottoporta con il logo S. Ci sono anche i nuovi cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici.