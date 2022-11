Se nelle ultime ore avete riscontrato dei problemi nell’accedere al servizio di posta elettronica di Apple, iCloud, non siete gli unici. La pagina da qualche giorno risulta in down.

Per la precisione segnala un problema al servizio di posta elettronica che risulterebbe “rallentato o non disponibile”. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

iCloud di Apple ha qualche problema

Il disservizio in questione, stando a quanto riportato, riguarderebbe solo una parte degli utenti e non ci sarebbero problemi con altri servizi. Su Twitter e sul sito downdetector continuano ad arrivare segnalazioni in cui viene riportata perlopiù l’impossibilità di accedere al servizio. La maggior parte delle segnalazioni arriva comunque dagli Stati Uniti, cosa che potrebbe indicare che proprio quella sia la zona maggiormente interessata dal problema.

La scorsa settimana, ricordiamo, Apple è stata colpita da un’interruzione che ha interessato sia iMessage che FaceTime. La società di Cupertino ha prontamente riscontrato il problema risolvendolo nell’arco di poco tempo. Sempre a proposito di disservizi, nei giorni scorsi è toccato a Whatsapp subire un importante down che ha lasciato gli utenti disconnessi dal servizio di messaggistica per diverse ore.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche ora per scoprire se il disservizio in questione verrà risolto. Nel frattempo, potete recarvi sul sito ufficiale della vostra mail per leggere la posta elettronica, bypassando quindi il servizio offerto dal colosso di Cupertino.