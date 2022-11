Amazon regala iPhone 14: la nuova truffa promette l'impossibile

Prima di cadere nelle grinfie di ciò che si legge in rete, è fondamentale chiedersi: può, un’azienda come Amazon, regalare smartphone del valore di 1599 euro? Basta un po’ di logica per capire che questo non potrebbe mai accadere (al massimo si avrà il privilegio di un lieve sconto sul totale, altrimenti si tratterà di truffa). Quindi, ripetiamo insieme, Amazon regala iPhone 14? ASSOLUTAMENTE NO!

Amazon regala iPhone 14: fate attenzione alla mega frode

Regola numero 1: è fondamentale fare molta attenzione quando si ricevono messaggi che invitano ad aprire un link o ad inserire i propri dati. OVVIAMENTE non inserite alcun tipo di dato personale.

Riconoscere questa frode non è poi così difficile, in quanto il messaggio è palesemente falso ed esagerato: “Congratulazioni, il tuo premio è un iPhone 14 dal valore di 1.599 euro!”. Non fatevi convincere dal logo Amazon presente, poiché con un po’ di attenzione noterete che il mittente non è l’azienda statunitense.

Ai malcapitati verrà chiesto di effettuare un ultimo passaggio, ovvero il pagamento delle spese di spedizione. Qui scatta la truffa a tutti gli effetti. La vittima ignara inserisce i dati della propria carta di credito e il gioco è fatto.

Volete evitare che questo accada? Allora ricordate: