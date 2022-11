Amazon sta aprendo il suo catalogo musicale di 100 milioni di brani ai membri Prime, ma c’è un problema: nessuno dei brani aggiuntivi può essere riprodotto su richiesta.

Invece, la società consentirà ai membri di Prime di trasmettere in streaming il catalogo ampliato dei brani “di qualsiasi artista, album o playlist” attraverso una modalità shuffle senza pubblicità. L’azienda ha anche suggerito che si potrà accedere ad una raccolta di playlist All-Access “su misura per preferenze di ascolto personalizzate su richiesta” e disponibili per il download per l’ascolto offline.

In precedenza, i membri Prime potevano godere di 2 milioni di brani on demand come parte dell’abbonamento. Per accedere al catalogo completo dell’azienda, bisognava pagare per Amazon Music Unlimited (l’abbonamento parte da 8,99) e offre anche audio a risoluzioni più elevate. Ma Amazon afferma di voler aggiungere ancora più opzioni per i membri di Prime, che hanno ricevuto un aumento dei prezzi all’inizio di quest’anno passando a 14,99 al mese.

Nuovi show e podcast in arrivo

Insieme al catalogo musicale ampliato, Amazon offre anche agli abbonati Prime l’accesso a un’ampia raccolta di podcast popolari, senza pubblicità e on-demand. I podcast proverranno da media come CNN e NPR, insieme a spettacoli di celebrità come Keke Palmer, che presenta in anteprima una nuova serie di podcast esclusivamente su Amazon.

Amazon ha aggiunto: “​​Gli spettacoli senza pubblicità includono spettacoli come Dr. Death, SmartLess e Even the Rich, e nuovi spettacoli Amazon Exclusive tra cui MrBallen Podcast: Strange, Dark & ​​Mysterious Stories, Sospetto: scomparso nella neve, COLD Stagione 3: Alla ricerca di Sheree e Killer Psyche Daily.

La società sta anche lanciando un nuovo design per l’app Amazon Music, che ora include una funzione per visualizzare in anteprima un podcast prima di ascoltarlo. “Le anteprime dei podcast serviranno per introdurre ai nuovi ascoltatori delle piccole anticipazioni e renderanno quindi più facile per i fan trovare il loro prossimo programma preferito“, ha affermato Amazon.