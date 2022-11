L’offerta operator attack più conveniente tra quelle attualmente proposte da WindTre ai suoi nuovi clienti è la GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. A soli 8,99 euro al mese, la tariffa permette di ottenere ben 150 GB di traffico dati al mese.

I nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di effettuare l’attivazione dell’offerta soltanto procedendo con il trasferimento del numero da uno degli operatori selezionati e qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre da Iliad e MVNO: offerta imperdibile con 150 GB!

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è l’offerta più conveniente per i clienti Iliad e MVNO che decidono di abbandonare il loro operatore senza dover cambiare numero. Il costo di rinnovo ammonta a soli 8,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta può essere attivata accedendo al sito ufficiale del gestore alla sezione “Cambia operatore“. Indicando l’operatore di provenienza si avrà la possibilità di conoscere tutte le tariffe disponibili e, quindi, selezionare quella desiderata. In questo caso non sarà necessario sostenere alcuna spesa di attivazione né andare incontro alla spesa solitamente prevista per l’acquisto della nuova SIM. WindTre, inoltre, non richiede costi di spedizione e consente di ricevere la SIM direttamente a casa tramite corriere.

Si ricorda che l’offerta è disponibile soltanto in versione Easy Pay. I nuovi clienti dovranno indicare la modalità di pagamento da utilizzare per affrontare le spese previste scegliendo tra: carta di credito, conto corrente e carta conto.