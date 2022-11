In questi ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre ha lanciato una nuova promozione. In particolare, tutti gli utenti iscritti al programma Winday potranno attivare su una scheda aggiuntiva l’offerta mobile denominata WindTre MIA Unlimited ad un costo di soli 9,99 euro al mese.

WindTre MIA Unlimited: offerta a 9,99 euro per alcuni clienti iscritti a Winday

C’è una bella opportunità per alcuni clienti WindTre. Come già accennato, infatti, l’operatore telefonico arancione ha deciso di dare un’ottima opportunità ai suoi clienti iscritti al programma Winday. Per questi ultimi sarà infatti possibile attivare su una sim aggiuntiva l’offerta mobile WindTre MIA Unlimited.

Si tratta di un’offerta mobile molto interessante. Quest’ultima include infatti giga illimitati di traffico dati per navigare anche con connettività 5G (con una velocità massima di 10 mpbs). Oltre a questo, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti. Il costo, come già detto, è di 9,99 euro al mese tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

L’offerta in questione sarà attivabile su una sim aggiuntiva da alcuni clienti dell’operatore telefonico arancione iscritti al servizio Winday. L’iscrizione a questo servizio è gratuita. Per iscriversi, è necessario scaricare l’app ufficiale di WindTre, installarla e poi recarsi nella sezione dedicata al servizio.

Vi ricordiamo comunque che al momento sono disponibili all’attivazione anche altre offerte di WindTre. Segnaliamo ad esempio l’offerta denominata WindTre Di Più Lite 5G. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese 50 GB di traffico dati con 5G Priority Pass, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti ad un costo di 12,99 euro al mese.