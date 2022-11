WindTRE e la GO Unlimited Star+: ecco tutto senza limiti con 7,99 euro

In questo momento WindTRE sta concentrando tutte le sue energie su una campagna in particolare. L’obiettivo è quello di far capire a tutti chi comanda, stabilendo i propri ritmi e imponendo ai propri prezzi sulle nuove offerte. Lo scopo è combattere gli altri provider, mettendo a disposizione il meglio sia per la qualità che per quanto riguarda la quantità, senza poi tralasciare la convenienza del prezzo finale.

Per pochi euro di differenza adesso però tutto potrebbe cambiare, con WindTRE che avrebbe dichiarato indirettamente guerra agli altri gestori. Tramite la campagna che sta avendo luogo durante gli ultimi giorni e che ha come obiettivo quello di non far scappare gli utenti, stanno arrivando delle offerte eccezionali. Ora però si sta pensando a fidelizzare quei clienti che fanno già parte dell’azienda, magari con la rete fissa.

WindTRE propone la sua GO Unlimited Star+, soluzione di altissimo livello che costa solo 7,99 € al mese

Ogni volta che si parla di gestori molto famosi, non può che venire fuori il nome di WindTRE. Nessuno si sarebbe mai aspettato che i già clienti dell’azienda avessero ricevuto una proposta eccezionale, da leccarsi i baffi. Si tratta di una promozione mobile per tutti coloro che sono già utenti del provider con rete fissa. Il nome da segnare è quello della GO Unlimited Star+, offerta che include davvero tutto al suo interno.

Chi decide di sottoscriverla, pagherà ogni mese 7,99 €, senza che mai questo prezzo cambi. All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti e infine con giga senza limiti per navigare sul web.