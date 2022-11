Ultimate Ears, azienda americana impegnata nella produzione di dispositivi audio, ha lanciato UE Fits, i primi auricolari che si riscaldano per garantire una maggiore comodità agli utenti che li indossano.

Accedendo alle Impostazioni tramite l’apposita applicazione, gli utenti potranno gestire i loro auricolari attivando il riscaldamento automatico dei gommini che, producendo calore saranno in grado di adattarsi all’orecchio dell’utente.

UE Fits: ecco tutti i dettagli sugli auricolari che si riscaldano!

La caratteristica che rende gli UE Fits decisamente interessanti e migliori di tantissimi altri auricolari attualmente in commercio è la loro capacità di riscaldarsi automaticamente così da rendere i gommini aderenti all’orecchio. La funzione migliora la qualità dell’audio e quanto generalmente garantito dalla cancellazione attiva del rumore. La tecnologia ANC si propone di limitare i rumori esterni così da permettere all’utente di ascoltare ciò che desidera tramite gli auricolari senza alcuna distrazione. In questo caso, l’aderenza all’orecchio elimina le tipiche fessure che rendono la funzione non del tutto eccellente.

Gli auricolari potranno essere gestiti e personalizzati attraverso l’apposita applicazione, che consente inoltre di avere una panoramica sull’autonomia del dispositivo. Gli UE Fits garantiscono un’autonomia di ben 20 ore con un solo ciclo di ricarica.

Attualmente è possibile acquistare gli auricolari esclusivamente in alcuni Paesi. L’azienda ha rilasciato il suo prodotto in Inghilterra e Stati Uniti ma presto procederà con il lancio anche in Germania e Francia. Non ci sono novità sull’arrivo degli auricolari in Italia ma non è da escludere la possibilità che l’azienda proceda con il lancio in un secondo momento.