Udinese Esports con D-Link e BenQ presenta la nuova maglia 2022/23

Per il terzo anno consecutivo, Udinese Esports è lieta di riconfermare per il proprio Team le partnership strategiche con due aziende leader nel settore delle tecnologie digitali. D-Link, main sponsor e leader mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, insieme a BenQ, back jersey sponsor e azienda leader in tecnologie di visualizzazione delle immagini, accompagneranno il Team negli eventi e nei tornei ufficiali grazie alle massime prestazioni fornite dalla connessione veloce dei router EAGLE PRO AI di D-Link, e alla visuale immersiva dei monitor gaming BenQ Mobiuz.

A conferma della solida collaborazione e dell’ottima partnership consolidatasi tra i brand, Udinese Esports, D-Link e BenQ hanno organizzato per la giornata odierna l’annuale kick-off presso il Webidoo Store di Milano, in occasione della presentazione della nuova maglia del Team bianconero, a testimonianza del grande impatto dell’ecosistema esports in Italia.

Il progetto di Udinese Esports si fonda sull’obiettivo principale di creare una community esports sfruttando al massimo le potenzialità della Dacia Arena e la gestione “in house” nell’individuazione dei gamers con un talento nascosto tramite la eAcademy, un’accademia degli esports che supporta e prepara i videogiocatori per raggiungere i livelli più alti delle competizioni sportive. Questi punti cardine del progetto ci consentono di organizzare eventi e tornei, anche a livello nazionale, nella D-Link Gaming Room.

Infatti, anche quest’anno il Team parteciperà alla terza edizione della eSerie A TIM 2023, un lungo percorso di eventi anche dal vivo, oltre ad aprire ai migliori talenti amatoriali l’opportunità di diventare pro player con il torneo “Udinese Esports OPEN FINALS 22”, le cui finali si disputeranno, a dicembre, proprio presso la Dacia Arena.

“Abbiamo scelto di organizzare l’evento di presentazione della maglia di Udinese Esports a Milano per avvicinarci ai partner e alla città che ospiterà, anche per quest’anno, la eSerie A TIM 2023, essendo molto soddisfatti dei risultati ottenuti negli scorsi anni e continuando a lavorare per migliorare le performance del Team” – ha dichiarato Stefano Campoccia, Vice-Presidente di Udinese Calcio.

Luigi Salmoiraghi, Sales and Marketing Director D-Link afferma: “La partnership di D-Link con Udinese eSports ha segnato l’ingresso della nostra azienda nel mondo degli eSport e del gaming. Rappresenta un enorme traguardo che testimonia il nostro supporto alle nuove generazioni e ai loro interessi, sempre più legati al mondo della connettività. Siamo entusiasti di poter riconfermare, per la terza stagione consecutiva, la nostra collaborazione trasmettendo passione e dinamicità al nostro pubblico di gamers e appassionati”.

“Siamo orgogliosi di affiancare Udinese Esports nel suo percorso di continuo miglioramento e di apertura alla sua community”. Dichiara Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director di BenQ Italy, che prosegue: “Condividendone il medesimo atteggiamento costruttivo, anche BenQ basa la propria instancabile ricerca tecnologica sull’ascolto e sulla collaborazione con i videogiocatori, professionisti e non. I risultati che vedono BenQ tra i marchi più affermati a livello internazionale nel settore dei monitor e degli accessori per il gaming ci dimostrano che è la strada giusta”.

Presenti all’evento anche Alberto Elia, Head of Marketing Projects di Lega Serie A e Stefano Deantoni, Marketing Director di Infront Italy.

Nel corso dell’evento Alberto Elia ha annunciato che l’evento di presentazione della eSerie A TIM 2023 si terrà giovedì 10 novembre presso la D-Link Gaming Room della Dacia Arena di Udine, un ulteriore prestigioso riconoscimento per il movimento eSports a tinte bianconere.