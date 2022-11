Dopo molte segnalazioni secondo cui Twitter Blue avrebbe un prezzo di 19,99 euro, il capo di Twitter Elon Musk ha annunciato che il servizio ora costerà 8 euro al mese. Questo è un po’ più del prezzo attuale di 4,99 euro, ma il servizio ora includerà la possibilità di ottenere un badge verificato blu.

Il badge verificato è stato sfuggente per alcuni ma facile da ottenere per altri. In futuro, diventerà accessibile a tutti purché tu sia abbonato al servizio di abbonamento blu premium di Twitter. Oltre al badge verificato, il servizio includerà anche risposte, menzioni e ricerche prioritarie, il che significa che l’utente verificato avrà la priorità su Twitter, rendendo meno probabile che un account simile possa causare confusione.

Twitter Blue potrebbe includere alcune migliorie

Inoltre, gli account verificati avranno anche la possibilità di twittare video e audio più lunghi. Questa funzione non è una novità, poiché gli attuali abbonati a Twitter Blue hanno accesso a questa tramite Twitter Labs. Come vantaggio finale, gli utenti di Twitter Blue vedranno la metà degli annunci rispetto agli utenti normali, il che dovrebbe essere utile per gli utenti pesanti. Musk non ha condiviso quando si sarebbe verificato questo cambiamento.

Il sistema di verifica di Twitter è stato originariamente introdotto nel 2009 e aveva lo scopo di fornire agli utenti un modo semplice e facile per distinguere tra account autentici e imitatori. Nelle sue fasi iniziali, Twitter ha contattato persone importanti per farle verificare. Ma alcuni anni dopo, ha consentito agli utenti di ottenere lo stato verificato presentando una domanda. Come puoi immaginare, il volume di richieste pervenute è stato schiacciante, quindi l’azienda ha dovuto sospendere il processo di candidatura.