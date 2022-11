TIM distrugge WindTRE e Vodafone: offerte Wonder con 100GB

Il famosissimo gestore TIM sta facendo di tutto pur di riportare a casa diversi clienti, i quali hanno deciso tempo fa di abbandonare la barca. Ci sono offerte ottime.

Queste in realtà sono due, simili tra loro ma che differiscono per la concessione dei giga. La prima delle due offerte viene proposta a quella parte di pubblico che chiede tanti contenuti ma senza esagerare, anche per quanto riguarda il prezzo mensile. La seconda offerta invece viene concessa a tutte quelle persone vogliono avere il massimo dal provider italiano, sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto riguarda i contenuti mobili.

TIM: ecco le promozioni Wonder SIX e Wonder FIVE, al loro interno c’è davvero tutto

La prima promozione che gli utenti possono scoprire direttamente sul sito ufficiale di TIM, è la Wonder SIX. Si tratta della proposta più interessante, quella che offre il maggior corrispettivo di contenuti insieme ad un prezzo che resta stabile. Si tratta infatti di un costo mensile che dura per sempre, almeno a detta del gestore, che corrisponde a 9,99 €.

All’interno dell’offerta è possibile trovare minuti per le telefonate senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso qualsiasi gestore e infine 100 giga per la navigazione web utilizzando la tecnologia 5G.

La seconda offerta è la più piccola di casa, quella che appartiene sempre alla stessa famiglia. Si tratta della Wonder Five, promozione che al suo interno include sempre minuti senza limiti verso qualsiasi gestore italiano e straniero, 1000 SMS verso tutti ma in questo caso 70 giga di traffico dati con il 5G. Il prezzo corrisponde ogni mese a soli 7,99 €.