È stato finalmente identificato un misterioso segnale inaspettato rilevato per la prima volta nel 1998 vicino al relitto del Titanic.

“Non sapevamo cosa avremmo scoperto“, ha detto in un comunicato stampa l’esploratore veterano PH Nargeolet, che per primo ha individuato il segnale. “Sul sonar, questo avrebbe potuto essere un numero infinito di cose.”

Da decenni OceanGate Expeditions invia equipaggi in un sommergibile per documentare le condizioni del Titanic. Durante uno dei viaggi di quest’anno, una squadra ha verificato l’anomalia vicino al leggendario relitto.

Il team ha scoperto un’inaspettata formazione vulcanica a una profondità di 2.900 metri che secondo Nargeolet “brulicava di vita marina“.

OceanGate lo chiama Nargeolet-Fanning Ridge, dal nome del subacqueo veterano e specialista Oisín Fanning.

“Siamo sbalorditi dalla diversità e dalla densità di spugne, coralli bambù, altri coralli d’acqua fredda, aragoste e pesci che prosperano a 2900 metri di profondità nell’Oceano Atlantico settentrionale“, ha affermato Steve W. Ross, capo scienziato di OceanGate Expeditions detto in un comunicato stampa.

Una scoperta che ha fatto luce sul mistero

Ross, che è anche professore di ricerca presso il Center for Marine Science dell’Università della Carolina del Nord, Wilmington, ha aggiunto: “Scoprire questo ecosistema precedentemente sconosciuto offre anche l’opportunità di fare un confronto con la biologia marina sul Titanic e nei dintorni“.

La vita trovata su questa barriera corallina naturale potrebbe differire da quella che ora prospera sulla vicina barriera corallina artificiale che è diventata il Titanic.

All’inizio di quest’anno, OceanGate ha rilasciato il primo filmato 8K in assoluto del Titanic, che mostrava il deterioramento del relitto.

Oltre a portare gli scienziati nelle profondità, OceanGate consente alle persone comuni di imbarcarsi sotto il livello del mare per esplorare. I posti come “specialista di missione” per i viaggi del prossimo anno sul Titanic partono da 250.000 dollari.