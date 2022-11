Netflix è impazzita: boom di visualizzazioni per 3 serie TV incredibili

Sono ancora disponibili le serie cult di Netflix, quelle che hanno fatto battere il cuore a tantissime persone. In basso potete capire quali sono quelle più vista del momento.

Netflix: queste sono le migliori serie del momento che stanno rubando l’attenzione del pubblico, i dettagli

In primo luogo infatti potete trovare la serie che riguarda il mostro di Milwaukee, quello che ha terrorizzato gli Stati Uniti negli anni 90 uccidendo e torturando ben 17 persone. Stiamo parlando della serie TV Dahmer, la quale dunque parla di una storia vera, realmente accaduta e dai tratti abbastanza macabri. Continua a resistere in cima alle classifiche ormai da diverse settimane.

Non possono mancare poi i riconoscimenti per i ragazzini viziati di Dynasty, serie TV che racconta le storie di ragazzi ricchi e inclini a qualsiasi tipo di accesso. La nuova stagione ha stabilito un record positivi per quanto riguarda lo show.

Infine ecco forse quella che è la serie del momento, ovvero The Watcher. Si tratta di una storia ispirata ad eventi realmente accaduti, i quali avrebbero caratterizzato una famiglia appena arrivata nel sobborgo residenziale di Westfield che viene osservata da un guardone, The Watcher. Lettere inquietanti firmate proprio con il soprannome che ha dato il titolo al celebre show di Netflix e tanta curiosità da parte del pubblico che vorrà arrivare fino alla fine. Chi è che osserva tutti i giorni i coniugi Brannocks? Cosa sta succedendo di preciso nella vita di queste persone arrivate da poco nel New Jersey? Scopritelo guardando la nuova serie.