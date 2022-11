Netflix: dopo il mese delle tenebre il colosso si prepara al rinnovo dell'elenco

Nel mese di ottobre, opere come “Mercoledì” di Tim Burton sono state “concime” per il terreno arido di cancellazioni di Netflix. D’altronde non poteva esserci momento migliore per lanciare una serie tv dai toni tanto cupi quanto brillanti, se non nel periodo di Halloween. Ma passiamo oltre, perché ora siamo a Novembre e la piattaforma dello streaming ha da poco lanciato un nuovo elenco.

Netflix: le nuove proposte invernali sono infinite

Nella lista aggiornata quindi compariranno: