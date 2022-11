Secondo quanto riferito, il fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk, la persona più ricca del mondo, ha invitato dozzine di miliardari e celebrità per una speciale festa di Halloween al Castello di Bran in Romania. Conosciuto anche come Castello di Dracula, per via della sua associazione con il leggendario sovrano della Valacchia Vlad l’Impalatore, il Castello di Bran si trova vicino a Brasov, nel cuore della Romania.

Elon Musk ha prenotato l’intero castello per questa festa esclusiva, dove ha invitato, tra gli altri, il suo amico e co-fondatore di PayPal Peter Thiel, e i co-fondatori di Google Sergei Brin e Larry Page, secondo il media locale MediaFlux.ro, che ha anche pubblicato foto esclusive con alcuni degli ospiti arrivati ​​in Romania.

Un’esperienza da brividi in Romania

Secondo MediaFlux.ro, anche la famosa attrice di Hollywood Angelina Jolie si unirà a Elon Musk a questa festa, per la quale il miliardario avrebbe assunto un regista per creare un’esperienza unica a tema Dracula.

Secondo quanto riferito, gli ospiti sono arrivati ​​a Bucarest con jet privati ​​e sono stati portati a Bran in elicottero. Una delle celebrità ospiti che è stata fotografata in Romania e ha confermato la sua presenza alla festa di Bran è l’attrice svedese Julia Sandstrom, che ha postato questo evento su Instagram.

Elon Musk, che ha finalizzato l’acquisizione di Twitter questa settimana, non ha rilasciato alcun commento su come trascorrerà Halloween, ma alcuni dei suoi follower hanno interpretato il suo ultimo tweet come un indizio che è già in Romania. “Il pane e i dolci appena sfornati sono alcune delle grandi gioie della vita“, ha twittato Musk, aggiungendo “La verità è che i carboidrati sono fantastici”. Il pane appena sfornato (e il sale) è una delle prelibatezze che i rumeni usano tradizionalmente per accogliere i loro ospiti.