Lidl corre il più avanti possibile per battere la concorrenza degli altri supermercati, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale infarcita di prodotti a prezzi bassissimi dal risparmio quasi assicurato. Il volantino è senza dubbio ricco di occasioni molto speciali, con piena disponibilità su tutto il territorio.

Per essere sicuri di accedere ai migliori sconti di Lidl, ricordatevi ad ogni modo che potrete decidere di affidarvi direttamente ad ogni negozio fisico in Italia, poichè gli acquisti sono disponibili ovunque senza differenze particolari. I prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi.

Lidl: tutti gli sconti che nessuno si aspettava

Con i nuovi sconti di casa Lidl, gli utenti possono pensare di acquistare prodotti di elettronica per il salotto e per la cucina, spendendo non più di 60 euro, in totale. Il primo dispositivo su cui focalizziamo la nostra attenzione non è altro che una bellissima soundbar da soli 39 euro, di marca Silvercrest.

Spostandosi invece in cucina si incrocia poi una friggitrice classica in versione mini, ovvero adatta al massimo a 2 persone, disponibile all’acquisto a 24,99 euro, un prezzo complessivamente più che adeguato se confrontato alla qualità del prodotto in sè.

Entrambi i modelli indicati sono perfettamente fruibili nei negozi fisici in Italia, ciò sta a significare che per completare l’acquisto sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso il punto vendita, godendo così del prezzo più basso attivo nel medesimo periodo, e riuscendo a spendere sempre meno su tutto.