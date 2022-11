Nonostante esistano da più di 100 anni, le tavole Ouija (una tavola di legno ricoperta dalle lettere dell’alfabeto, i numeri 0–9 e le parole “sì”, “no” e “arrivederci”) continuano ad essere un’attività popolare soprattutto intorno ad Halloween. Per usarla, tutti i partecipanti devono mettere le mani sul puntatore di legno (o planchette) e chiedere agli “spiriti” presenti di rispondere alle loro domande.

Alcuni lo vedono come un innocuo gioco di società, altri giurano sulla capacità del tabellone di comunicare con coloro che sono passati a miglior vita. Ma sebbene la scienza suggerisca che i fantasmi non esistano, la spiegazione di come funzionano non è così semplice come ci si potrebbe aspettare.

La storia della tavola Ouija è lunga e varia. Può essere inizialmente fatto risalire alle Sorelle Fox, medium popolari nel 19° secolo che aprirono la strada al movimento dello spiritualismo. Uno dei loro metodi più usati per comunicare con i cosiddetti spiriti prevedeva di pronunciare l’alfabeto ad alta voce.

Secondo la scienza, non ci sono abbastanza prove

Questo metodo ha catturato l’immaginazione del pubblico, ma è stato rapidamente messo in discussione. Le persone volevano essere in grado di comunicare con gli spiriti alla stessa velocità con cui erano in grado di comunicare con le persone utilizzando le nuove tecnologie, come il telegrafo. Quindi, quando la tavola Ouija fu finalmente sviluppata nel 1890, fu un successo immediato.

Ma nonostante la sua popolarità iniziale, la tavola Ouija cadde in disgrazia all’inizio del 20° secolo. Ciò è stato in gran parte dovuto al fatto che molti mezzi famosi che hanno utilizzato il dispositivo sono stati pubblicamente smentiti. Anche la Society for Psychical Research si è allontanata dalla comunicazione spirituale, verso altri fenomeni paranormali come la percezione extrasensoriale (la capacità di inviare e ricevere informazioni con la mente) e le case infestate.

Tuttavia, l’interesse per lo spiritualismo e per le tavole Ouija più in generale è stato rapidamente ripreso dopo la seconda guerra mondiale e continua ancora oggi.