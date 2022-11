L’unica cosa migliore che vivere a lungo è trovare un modo per superare in astuzia la morte. Solo un animale è noto per possedere questa straordinaria capacità: una specie di medusa chiamata Turritopsis dohrnii, un organismo unico scoperto per la prima volta nel 1880 nel Mar Mediterraneo.

La Turritopsis dohrnii è chiamata dalla comunità scientifica la Medusa Immortale. Il loro segreto? Quando diventano vecchi tornano al loro stato giovanile. Una volta che gli adulti si sono riprodotti, non muoiono a differenza delle altre meduse comuni. Invece, si trasformano di nuovo diventando apparentemente “giovani“. I loro tentacoli si ritraggono, i loro corpi si restringono e affondano sul fondo dell’oceano e ricominciano il ciclo da capo. E la cosa incredibile è che possono farlo all’infinito.

Inoltre, la Turritopsis dohrnii, la “medusa immortale” ha un modo unico di riprodursi. Con l’invecchiamento che avanza, la gelatina si deposita sul fondo del mare e diventa una colonia di polipi (singoli organismi). I polipetti generano quindi nuove meduse geneticamente identiche.

Un esemplare unico nel suo genere

Quindi, questa specie di medusa, è praticamente immortale. Certo, possono ancora morire per motivi predatori, o per una certa malattia o addirittura per la perdita di cibo e habitat.

Tuttavia, se una Turritopsis dohrnii viene danneggiata fisicamente o inizia a morire di fame, può trasformarsi di nuovo in un esemplare giovane, quindi a sua volta produrre nuove meduse geneticamente identiche.

Abbiamo sicuramente molto da fare per comprendere appieno questa creatura unica. La Turritopsis dohrnii è stata vista invecchiare al contrario, saltando diverse fasi del ciclo vitale e tornando a una fase precedente di sviluppo: a quel punto ricomincia il suo ciclo vitale da capo.