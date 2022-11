L’operatore francese Iliad ha da pochi giorni lanciato due nuove offerte denominate rispettivamente Flash 160 e Iliadbox Wi-Fi 6 ad un prezzo molto molto vantaggioso.

Fino al 10 novembre 2022 è possibile ottenere lo sconto sulla Fibra grazie all’attuale offerta a 9,99 euro al mese, ossia Iliad Flash 160, quindi con più Giga rispetto alla precedente offerta Giga 120. Scopriamo insieme le offerte nel dettaglio.

Iliad lancia due nuove offerte molto interessanti

Pariamo subito dall’offerta Flash 160, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 160 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti, il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad nel formato trio è di 9,99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, pari in questo caso a 9,99 euro.

Come anticipato precedentemente, attivando l’offerta in convergenza sarà possibile ottenere uno sconto. Lo sconto mensile di 5 euro sulla nuova tariffa Iliadbox Wi-Fi 6, lo si può ottenere soltanto con le offerte mobile Iliad a 9,99 euro al mese, per cui rispetto a prima adesso non tutte le offerte permettono di ottenere il prezzo scontato. Attualmente il passaggio all’offerta Flash 160 è l’unico modo per ottenere lo sconto di 5 euro al mese sulla nuova offerta Fibra Iliadbox Wi-Fi 6.

Quest’ultima comprende chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, Iliadbox incluso in comodato d’uso, Fibra fino a 5 Gbit/s tra porte Ethernet e Wi-Fi, tecnologia Wi-Fi 6, segreteria telefonica e applicazione Iliadbox connect a soli 19.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.