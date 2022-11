Battere Iliad non sarà semplice neanche durante questa seconda metà del mese di settembre. Le offerte sono sempre lì vive e vegete, senza cambiare prezzo.

Le promo del gestore riescono ad essere in linea con tutte le altre per quanto riguarda la ricezione e la qualità delle chiamate. Inoltre bisogna anche ricordare che c’è grande varietà, visto che le promozioni disponibili sono due: una per la casa e una per gli smartphone. Esatto, visto che per chi se lo fosse perso, Iliad è entrata nel mondo della telefonia fissa ormai un anno fa con la sua prima offerta in fibra ottica.

Iliad batte la concorrenza senza problemi con due promozioni tra fibra ottica e rete 5G

L’offerta in fibra ottica di Iliad è ancora disponibile, senza aver mai cambiato prezzo. Ricordiamo ancora una volta che tutti coloro che sono già clienti del gestore con il loro piano mobile, potranno beneficiare di questa promozione per la casa a 15,99 € al mese. Incluso c’è tutto il potenziale della rete in fibra ottica fino ad una velocità massima di 5 gigabit. Ricordiamo che tale prezzo è per coloro che provengono già da Iliad come utenti mobili. Le persone che invece sottoscriveranno l’offerta senza essere già clienti del gestore, pagheranno 23,99 € al mese per sempre.

Disponibile ancora anche l’offerta con 150 giga che include al suo interno anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider. Il prezzo in questo caso è di 9,99 € al mese per sempre e incluso all’interno dell’offerta in regalo c’è il 5G, soluzione che gli altri provider fanno pagare a parte.