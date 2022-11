Il fatto che Google Lens sia ora presente sulla home page di google.com è solo un’indicazione del fatto che l’importanza dell’app continuerà a crescere negli anni a venire. La funzione di ricerca visiva si è fatta strada su un numero crescente di superfici da quando è stata introdotta all’I/O 2017 nel 2017. Ha debuttato per la prima volta sui telefoni Pixel di Google con l’Assistente e Google Foto, dopodiché è stata lanciata su Android, seguito dall’app Google per iOS e infine da Chrome per dispositivi mobile.

L’anno precedente Google Lens ha effettuato il passaggio dai dispositivi mobili ai browser Web desktop, prima con Google Foto e poi con Chrome. Lens ha sostituito Google Immagini sul Web desktop ad agosto e ha anche iniziato a comparire nella casella di ricerca nelle pagine dei risultati dopo lo spostamento.

Google Lens è presente nella home page

Un pulsante denominato “Google Lens” è stato appena aggiunto alla barra di ricerca nella pagina principale di google.com. Questo è analogo a come viene visualizzato Lens nella parte inferiore di Pixel Launcher e nella pagina Nuova scheda che Chrome utilizza sui dispositivi mobile.

Quando premi il pulsante che appare accanto al pulsante di ricerca vocale, viene visualizzato un popup che dice “Cerca qualsiasi immagine con Google Lens”. Puoi “Trascinare un’immagine qui o caricare un file” e facendo una di queste cose si aprirà una pagina dei risultati su lens.google.com/search?p=… Puoi usare gli strumenti Corrispondenza visiva, Testo e Traduci che sono a tua disposizione.

In un prossimo futuro, Lens sarà inclusa nella fotocamera. Ciò consentirà al telefono di riconoscere e localizzare gli oggetti presenti nella scena che sta vedendo.