Il team del colosso di Mountain View Google è sempre impegnato in un costante lavoro di miglioramento dei tanti servizi e applicazioni che offre ai propri utenti.

In questo modo il colosso cerca di garantire loro un’esperienza che sia sempre più ricca e, aspetto da non trascurare, in grado di competere con le soluzioni della concorrenza. Purtroppo però l’applicazione Calendar sta perdendo qualche funzionalità. Ecco quali.

Google Calendar perde qualche funzionalità

Pure Google Calendar rientra tra le applicazioni a cui il colosso di Mountain View dedica molte attenzioni e, stando a quanto si apprende, tra i progetti degli sviluppatori vi è non solo l’aggiunta di nuove funzionalità ma anche la rimozione di due esistenti. Secondo i progetti del team di Google, a novembre andranno in pensione gli obiettivi, che continueranno ad essere visibili nel calendario ma non potranno essere ripetuti né sarà più possibile per gli utenti crearne di nuovi.

A tal proposito, il colosso di Mountain View suggerisce agli utenti di inserire gli obiettivi in ​​modo diverso: la soluzione per ovviare alla loro scomparsa, infatti, sarebbe quella di creare appuntamenti ricorrenti. E pare ci sia un’altra funzionalità di Google Calendar che presto dovrebbe essere messa da parte dal colosso di Mountain View.

Ci riferiamo ai promemoria, ossia il sistema che consente agli utenti di visualizzare ogni giorno una determinata attività fino a quando non viene contrassegnata come completata. L’ultima versione disponibile dell’app Google Calendar per Android può essere scaricata dal Google Play Store.