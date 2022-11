FUJIFILM X-T5, fotocamera digitale mirrorless, racchiude in sè il valore originale della Serie X, ossia quel mix di “compattezza, leggerezza, indiscutibile qualità dell’immagine basata sulla tecnologia di riproduzione del colore proprietaria dell’azienda e ricercatezza dell’operatività di funzionamento in stile analogico”. Con X-T5 si ritrova il piacere di fotografare o imparare a fotografare grazie al suo corpo leggero e compatto che consente al contempo prestazioni elevate e massima portabilità.

Milano, 2 novembre 2022 – FUJIFILM Corporation (Presidente e CEO, Direttore Rappresentante: Teiichi Goto) è lieta di annunciare FUJIFILM X-T5, la quinta generazione delle fotocamere digitale mirrorless linea X-T.

Dal design elegante, con ghiere in stile analogico e schermo LCD inclinabile in tre direzioni, è più piccola e leggera del modello precedente*1, ed è dotata di un sensore da 40,2 MP back-illuminated X-TransTM CMOS 5 HR*2, di un motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità X-Processor 5, oltre a funzionalità avanzate tra cui la stabilizzazione dell’immagine interna a 5 assi fino a 7,0 stop*3.

X-T5 è la nuova fotocamera di riferimento per la fotografia, in quanto offre al contempo prestazioni e portabilità superiori.

L’incremento delle prestazioni ottenuto con X-T5 include una migliore qualità dell’immagine, un ISO125 come sensibilità standard, una velocità dell’otturatore più elevata di 1/180000 di secondo e l’impiego di Pixel Shift Multi-Shot per espandere le variazioni fotografiche. Sono incluse altre funzioni come Smooth Skin Effect, AF con rilevamento del soggetto in grado di rilevare animali e uccelli e il bilanciamento del bianco automatico ad alta precisione basato sull’intelligenza artificiale, che assiste gli utenti nella produzione di immagini fotografiche di alta qualità.

X-T5 eredita lo stile con mirino centrale della serie X-T e il design stile analogico con le ghiere meccaniche. È stato, inoltre, integrato un nuovo schermo LCD inclinabile a tre vie da 1,84 milioni di pixel che rende più comode che mai le riprese in posizione verticale o all’altezza della vita. Il tutto racchiuso in un corpo macchina da 557g.

X-T5 è la fotocamera perfetta per coprire un’ampia varietà di generi fotografici, dalla fotografia street/documentaristica, in cui la sua mobilità è una risorsa importante, alla fotografia di paesaggio e alla ritrattistica, che richiedono una qualità dell’immagine superiore. Altre caratteristiche che aggiungono comfort alle esperienze fotografiche degli utenti includono la possibilità di registrare video 4:2:2 a 10 bit in 6,2K/30P, un mirino EVF da 3,69 milioni di pixel con ingrandimento 0,8x e due slot per schede SD.

FUJIFILM con i modelli di punta FUJIFILM X-H2S e FUJIFILM X-H2, fotocamere che coprono sia produzioni fotografiche sia video, e ora X-T5, che è ottimizzata per le funzioni fotografiche, amplia ulteriormente i generi di produzione visiva. La gamma ulteriormente migliorata di prodotti Fujifilm continuerà a soddisfare le diverse esigenze di fotografi e creatori di video.

FUJIFILM X-T5 sarà disponibile dal 17 novembre 2022 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:

X-T5 BODY 2.039,99 euro

X-T5 KIT XF18-55mm 2.449,99 euro

X-T5 KIT XF16-80mm 2.549,99 euro

FUJIFILM lancia il suo nuovo obiettivo a focale fissa

FUJNON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è un obiettivo a focale fissa standard con una lunghezza focale di 30mm (equivalente a 46mm nel formato pellicola 35mm). Rispetto agli obiettivi standard convenzionali, XF30mmF2.8 ha una distanza minima di lavoro molto ridotta e prestazioni macro notevolmente migliorate, con un rapporto di ingrandimento 1:1. Pur essendo un obiettivo standard altamente versatile, non ha praticamente alcun vincolo in termini di distanza di lavoro dal soggetto. La possibilità di scattare fotografie macro dinamiche in scala reale 1:1 permette la massima flessibilità nella fotografia da tavolo, con la possibilità di avvicinarsi al soggetto in uno spazio limitato, oltre a un’ampia gamma di categorie tra cui ritratti e istantanee che sfruttano prospettive naturali. È in grado di eseguire fotografie macro con ingrandimento 1:1 alla distanza minima di ripresa di soli 10cm*1 nonostante il suo design compatto.

La sua forma, infatti, rende al massimo la portabilità della Serie X, per esperienze fotografiche senza vincoli.

XF30mmF2.8 R LM WR Macro ha uno schema ottico che consiste di 11 elementi in nove gruppi inclusi tre elementi asferici e due elementi ED. Grazie al sensore di immagine APS-C della Serie X, un soggetto viene riprodotto 1,5 volte più grande in equivalente al pieno formato. L’obiettivo utilizza anche il sistema di messa a fuoco interna, in cui un motore lineare aziona gli elementi del gruppo di messa a fuoco, per fornire un AF veloce ed estremamente preciso. L’operazione di messa a fuoco è silenziosa e fluida anche per i primi piani che comportano un ampio movimento degli elementi di messa a fuoco. Inoltre, grazie al sistema X Mount, pesa soli 195g, per versatilità e mobilità avanzate e per l’impiego nelle più svariate esigenze fotografiche.

È resistente alla polvere e agli agenti atmosferici in grado di funzionare a basse temperature per un’avanzata praticità d’uso. Infatti, il barilotto dell’obiettivo è “weather-sealed“, sigillato in nove punti in modo che sia resistente alla polvere e agli agenti atmosferici e possa essere utilizzato a temperature fino a -10°C. Questo obiettivo può essere montato su una fotocamera come un obiettivo standard in tutta tranquillità, consentendo agli utenti di continuare a scattare anche all’aperto sotto la pioggia leggera o in un ambiente polveroso.

FUJNON XF30mmF2.8 R LM WR Macro è disponibile dal 17 novembre prossimo al prezzo suggerito al pubblico di 729,99 euro iva inclusa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Espande la portata delle applicazioni dell’obiettivo standard fino alla fotografia macro

Il design dell’obiettivo, composto da 11 elementi in nove gruppi, inclusi tre elementi asferici e due elementi ED, controlla varie forme di aberrazioni ottiche, tra cui l’aberrazione cromatica, l’aberrazione sferica e la curvatura di campo per offrire elevate prestazioni di risoluzione delle immagini. La lunghezza focale standard di 30 mm (equivalente a 46 mm nel formato cinematografico 35 mm), che si avvicina al campo visivo degli esseri umani, lo rende una scelta ideale per ritratti e istantanee in prospettive naturali.

La distanza minima di lavoro di 10cm e il rapporto di ingrandimento massimo di 1:1 (equivalente a 1,5x nel formato pellicola 35 mm) consentono al fotografo di liberarsi dai vincoli di distanza dal soggetto. Con XF30 si potrà godere delle espressioni fotografiche, molto più libere e diverse rispetto agli obiettivi standard convenzionali, come le istantanee che si avvicinano e personalizzano il soggetto e le fotografie da tavolo scattate in uno spazio limitato.

Utilizzo di un motore lineare con un design compatto e leggero per ottenere una messa a fuoco automatica rapida e precisa