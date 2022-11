Fino al prossimo 30 novembre 2022 sarà attivabile la nuova offerta dell’operatore Fastweb Mobile denominata Rush, a meno di 10 euro al mese.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero o la portabilità del proprio. Scopriamo nei dettagli cosa comprende.

Fastweb Mobile lancia l’offerta Rush

Fastweb Mobile Rush, denominata anche Offerta Black November, prevede a 8,95 euro al mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati di traffico voce verso alcuni Paesi dell’estero, 100 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G e 5G.

Il traffico incluso è verso varie destinazioni internazionali come Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico e tanti altri stati. Le offerte di rete mobile Fastweb includono senza costi aggiuntivi l’ascolto della segreteria telefonica, l’avviso di chiamata e il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato“. In caso di trasferimento di chiamata la tariffazione è di 5 centesimi di euro al minuto.

Una volta superati i 100 SMS compresi nell’offerta verrà applicato un prezzo di 5 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Consumati invece tutti i Giga di traffico dati, non viene addebitato alcun costo extra in automatico, ma il cliente Fastweb riceve un SMS per scegliere se bloccare la navigazione fino al mese successivo oppure continuare a navigare tramite una delle opzioni aggiuntive. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.